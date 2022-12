Guerre en Ukraine : la France renforce sa présence en Roumanie

L’armée française a renforcé sa présence en Roumanie, notamment sur les rives de la mer Noire, dans le cadre de ses engagements au sein de l’Otan. Ainsi, treize nouveaux chars Leclerc sont déployés dans le pays frontalier avec l’Ukraine.

Les drapeaux tricolores en plein cœur de la campagne roumaine, symbole d’un déploiement massif de l’armée française à Cincu, à 300 km de l’Ukraine. 1 000 soldats français s’y sont installés, 140 véhicules, des lance-roquettes et une douzaine de chars Leclerc. "Si on veut éviter la guerre, il faut être prêt à la faire", déclare le colonel Alexandre De Feligonde. Le commandant français commande le bataillon interallié de l’Otan, qui compte aussi 120 Néerlandais et des militaires roumains.

Au bord de la mer Noire

Cet après-midi, exercices de tir avec les chars Leclerc, fleurons de la cavalerie française, récemment arrivée de Verdun. Les militaires français se sont aussi positionnés au bord de la mer Noire, pour défendre le port très stratégique de Constanta, où transitent désormais les céréales ukrainiennes. Ils y ont déployé le précieux "Mamba", dispositif de défense anti-aérienne, un des huit dont dispose la France.