Guerre en Ukraine : la Russie exclue des commémorations de la libération d’Auschwitz

Vendredi 27 janvier, en raison de son offensive contre l’Ukraine, la Russie n’a pas été invitée aux cérémonies marquant la libération du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau (Pologne).

C’est le musée national Auschwitz-Birkenau, en Pologne, qui organise les commémorations marquant la libération du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau, chaque 27 janvier. L’institution a été très claire : elle ne pouvait tout simplement pas inviter les représentants de la Russie, qui mène en ce moment une "agression contre une Ukraine libre et indépendante". Du côté russe, on dénonce cela et on en profite pour prétendre que les Européens voudraient réécrire l’histoire et qu’ils soutiendraient en Ukraine de soi-disant nazis.

Un camp de la mort libéré par l’Armée rouge

Cela, c’est le narratif habituel russe. Ce qui est vrai, ce qui est une vérité historique, c’est que ce sont bien des soldats de l’Armée rouge qui ont libéré le camp d’Auschwitz-Birkenau, il y a exactement 78 ans. Le musée d’Auschwitz espère qu’un jour les représentants russes pourront revenir à ces commémorations, mais il précise qu’il faudra, avant cela, que la Russie fasse une très profonde introspection, précise le journaliste de France Télévisions, Luc Lacroix, en direct de Moscou (Russie).