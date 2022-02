Guerre en Ukraine : la France ferme à son tour son espace aérien "aux avions et compagnies aériennes russes"

La Russie est privée de ciel français. Dans un tweet, publié dimanche 27 février à la mi-journée, le ministre des Transports a annoncé que la France ferme à son tour "son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes à compter de ce soir". "Face à l'invasion russe de l'Ukraine, l'unité de l'Europe est totale", ajoute Jean-Baptiste Djebbari.

La France emboîte finalement le pas à d'autres pays européens. En effet, de l'Allemagne à la Suède en passant par la Belgique, l'Italie, la Pologne ou l'Estonie, plusieurs pays ont chacun leur tour annoncé dimanche la fermeture de leur espace aérien aux avions russes.

L'Italie a demandé à l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne de suivre le mouvement. Tout comme la France qui a réclamé "une coordination européenne rapide sur le sujet". Lors de la réunion prévue dimanche des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, "nous pousserons pour une fermeture à l'échelle de l'UE", a déclaré de son côté sur Twitter le chef de la diplomatie danoise, Jeppe Kofod.

Denmark will be closing its airspace for Russian aircraft



At today's meeting of EU ministers of foreign affairs we will push for an EU-wide ban#Russia's unprovoked, despicable attack on #Ukraine must be met with strongest possible international sanctions & condemnation#dkpol pic.twitter.com/GJo0CphqGx