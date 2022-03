Guerre en Ukraine : des bombardements à l'ouest du pays malgré les récentes annonces russes

Envoyé spécial pour France Télévisions, le journaliste Madjid Khiat raconte les explosions ayant retenti à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, samedi 26 mars, et fait le point sur la situation sur place.

Quatre frappes ont touché les alentours de la ville ukrainienne de Lviv, samedi 26 mars, selon le gouverneur régional militaire, comme l'indique le journaliste sur place, Madjid Khiat. "C'est d'abord un dépôt de carburant qui a été touché à moins de cinq kilomètres du centre-ville, puis c'est une usine qui a été la cible de ces frappes russes. Aucun immeuble résidentiel n'a été touché, mais des crèches et des écoles ont été endommagées selon le maire de la ville", raconte-t-il.

La région était plutôt épargnée ces dernières semaines

"Le bilan fait état de cinq blessés", poursuit-il. Ces frappes dans l'ouest du pays interviennent alors que la région avait été épargnée ces dernières semaines et que "l'armée russe annonçait se concentrer sur l'est de l'Ukraine et sur le Donbass. Tout un symbole : ces frappes ont touché les abords de Lviv alors que le président américain Joe Biden prenait la parole de l'autre côté de la frontière, en Pologne".