Guerre en Ukraine : Lviv, un joyau historique menacé

Lviv est à la fois le joyau de l’Ukraine et la porte de sortie vers l’ouest, située à peine 70 kilomètres de la frontière polonaise. À la gare, chaque jour, des milliers de familles ukrainiennes montent dans les trains en partance vers la Pologne, afin de fuir la guerre. Les hommes font ensuite le chemin inverse pour aller se battre et affronter l’armée russe. Si beaucoup de civils se sont réfugiés à Lviv, se sentant plus protégés que dans le reste du pays, depuis plusieurs jours la ville était menacée et les sirènes sonnaient régulièrement.



Frappes de missiles

Vendredi 18 mars au matin, des missiles russes ont frappé un quartier, détruisant une usine de réparation d’avions. Dans cette ville de 600 000 habitants, la sixième d’Ukraine, se trouve le cœur historique et économique de l’héritage européen du pays. Le centre-ville est d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’Unesco.