Guerre en Ukraine : dans le Donbass, les Ukrainiens tentent de sauver la ville de Severodonetsk

C’est la route que les Ukrainiens ne doivent surtout pas perdre, la dernière menant à Severodonetsk, vers l'est du Donbass, en Ukraine. L'équipe de France Télévisions n'y a croisé que des ambulances, des chars et des voitures sur le bas-côté, explosées par les attaques russes. "Cette route est très dangereuse car, à droite, à peut-être cinq ou six kilomètres maximum, il y a l'artillerie russe. Ils la bombardent tous les jours", estime un militaire ukrainien. La région vit sous une pression extrême.

"Impossible d'avancer un convoi humanitaire"

Le gouverneur ne se déplace plus qu'en blindé. Il est une cible privilégiée par les Russes. "C'est maintenant impossible d'avancer un éventuel convoi humanitaire, impossible d’annoncer une évacuation de civils sur cette route, car systématiquement, nos voitures sont ciblées", affirme Serhiy Haydan, gouverneur de la région de Louhansk. Certains habitants rencontrés par les équipes de France Télévisions affichent quant à eux leur soutien aux troupes russes.