Guerre en Ukraine : les Russes tentent de prendre Severodonetsk

Les forces russes ont lancé une opération d'envergure à Severodonetsk (Ukraine). Ils tentent d'isoler la ville et le scénario observé à Marioupol pourrait se répéter.

Dans la région de Louhansk, les soldats séparatistes pro-russes chargent les obus, et tirent au mortier, dimanche 29 mai. Le lieu est tenu secret pour éviter les ripostes. Leur cible se trouve à quelques kilomètres : des positions ukrainiennes, les dernières. "À partir du moment où les postes de combat de l'ennemi seront neutralisés, ça permettra l'offensive de nos combattants au sol, pour la prise de nouvelles positions", explique Almaz, combattant des forces séparatistes pro-russes de la région de Louhansk.

Couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes

En face, les Ukrainiens résistent. Alors à 40 km plus au Sud, ils ont lancé une opération d'envergure, avec des dizaines de chars et des hélicoptères de combat. L'objectif est de couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et d'asphyxier la ville de Severodonetsk. Au centre des dispositifs, Poposna, une ville complètement détruite où tous les corps n'ont pas encore été enlevés. L'artillerie est dissimulée dans les villages alentours. Au milieu des combattants, des habitants survivent dans la peur des tirs.