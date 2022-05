Guerre en Ukraine : dans le Donbass, l'offensive russe ne progresse pas et les pertes s'accumulent

72 heures cruciales s'ouvre à Marioupol en Ukraine. La Russie promet un cessez-le feu pour permettre l’évacuation de centaines de civils, toujours pris au piège dans les souterrains de l'usine Azovstal. Moscou a intensifié depuis deux semaines son offensive sur le Donbass, après l'échec de la prise de la capitale. Pourtant, la situation semble patiner sur ce front est.

>> Guerre en Ukraine : suivez la situation en direct

Lancée le 18 avril dernier, l'offensive du Kremlin sur cette zone, présentée comme la deuxième phase du conflit, après les échecs sur Kiev et le nord du pays en février-mars, fait bien quelques dégâts, mais ne semble guère progresser. Pire : les pertes russes s'accumulent, notamment en matériels. Pour le moment, les gains territoriaux de l'armée russe sont pour ainsi dire insignifiants. On peut ainsi dénombrer quelques dizaines de kilomètres carrés de rase campagne, deux hameaux et une bataille urbaine engagée dans la petite ville de Popasna.





Il faut dire qu'en face, la résistance ukrainienne est acharnée. Les Ukrainiens ont efficacement consolidé leurs lignes de défense, minant toute la région et s'enterrant dans des bunker consolidés. Il s'agit d'une véritable guerre d'usure à l'artillerie - les obusiers américains sont en train d'arriver sur place -, mais aussi grâce aux drones de combat turcs qui font un malheur dans les rangs russes.

>> Guerre en Ukraine : que sait-on de la série d'explosions et d'incendies sur des sites militaires en Russie ?

Si l'on compte par exemple le seul nombre de chars lourds perdus par la Russie, depuis le 18 avril, on arrive déjà à plus d'une cinquantaine. Et il ne s'agit là que des pertes vérifiables, dénombrées par le blog Oryx, sources visuelles à l'appuI. Or, cinquante chars lourds, c'est énorme : cela représente près de 10% des engins de ce type engagés dans le Donbass, si l'on se réfère à une estimation occidentale.

Contenus dans le Donbass, les Russes se font refouler ailleurs. Ils ont ainsi été repoussés 40 km à l'est de Kharkiv - la deuxième ville d'Ukraine - par une contre-offensive ukrainienne particulièrement efficace ces deux derniers jours.