DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie décrète un cessez-le-feu unilatéral à Marioupol à partir de ce matin

Un jour peut être, sera diffusé un morceau d'un groupe de metal. Comme Metallica, ayant fait des tournées extraordinaires, sans caprice, se donnant au max pour ses fans, ayant vendu énormément de disques, et dans la qualité musicale est reconnu par tous les spécialistesy compris et en particulier les connaisseurs de musique clasique. Mais ce jour ne viendra probablement jamais, vu que lorsque l'on parle de metal, on imagine des gens écrasant des poussins sur scène en se scarifiant. Et pourtant One est probablement le plus grande morceau de musique des dernières décennies. Enfin c'est pas grave mettons Cardy B ça ira mieux...