Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 29 juillet

Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés d'avoir bombardé une prison abritant des détenus ukrainiens.

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées vendredi du bombardement d'une prison dans un territoire séparatiste de l'est de l'Ukraine, au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky supervisait un premier chargement de céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir des derniers développements de la guerre en Ukraine, vendredi 29 juillet.

Moscou et Kiev s'accusent du bombardement d'une prison

L'Ukraine a-t-elle tué 40 de ses soldats, prisonniers des séparatistes prorusses, dans un bombardement ? C'est ce qu'a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué, vendredi, sans en apporter la preuve. Le même jour, Kiev a accusé à son tour la Russie d'être à l'origine de l'attaque.

L'armée russe a d'abord fait état de 40 morts et 75 blessés dans cette frappe sur la prison d'Olenivka, tandis que les autorités séparatistes prorusses de la région de Donetsk évoquaient jusqu'à 53 morts. Le Comité d'enquête russe a accusé les forces ukrainiennes d'avoir "tiré sur la prison où sont détenus les membres du bataillon Azov, utilisant des projectiles américains du système Himars".

Mais l'Ukraine a très vite démenti avoir visé des infrastructures civiles ou des prisonniers de guerre, assurant que l'armée "adhère pleinement aux principes et aux normes du droit international humanitaire". Dans la soirée, Volodymyr Zelensky a dénoncé un "crime de guerre russe délibéré". L'AFP n'a pas pu vérifier l'ensemble de ces déclarations de source indépendante.

Au moins cinq morts dans le bombardement d'un arrêt de bus

Toujours sur le terrain des opérations militaires, au moins cinq personnes ont été tuées et sept blessées dans une frappe russe qui a touché un arrêt de bus dans la région de Mykolaïv (sud de l'Ukraine), selon le gouverneur régional Vitaly Kim. Il a accusé les forces russes de "bombarder la ville pendant la journée, quand tout le monde est en train de vaquer à ses occupations".

Et au moins huit personnes, selon la présidence ukrainienne, ont péri et 19 ont été blessées ces dernières 24 heures dans la région de Donetsk, en partie contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses et que Moscou cherche à conquérir en totalité.

Les céréales bloquées vont bientôt partir

Les céréales bloquées en Ukraine depuis le début de la guerre vont pouvoir quitter l'Ukraine. Les exportations pourraient reprendre "dans les prochains jours", selon Kiev. Le président Volodymyr Zelensky s'est rendu vendredi dans le port de Tchornomorsk, sur la mer Noire, pour superviser un premier chargement de céréales sur un navire turc, aux termes de l'accord trouvé le 22 juillet avec la Russie.

Kiev n'attend qu'un "signal" de la part d'Ankara et de l'ONU, garants de l'accord, pour "commencer", a souligné le président russe. Selon le ministère ukrainien des Infrastructures, 17 navires ont déjà été chargés de céréales à Tchornomorsk et à Odessa, et dix sont prêts à partir.

Une peine réduite pour un soldat russe

La peine à perpétuité prononcée contre un soldat russe en mai pour avoir tué un civil en Ukraine a été réduite à 15 ans de prison en appel par un tribunal de Kiev. Le sergent Vadim Chichimarine, 21 ans, avait admis avoir abattu Oleksandre Chelipov, 62 ans, dans le nord-est au cours des premiers jours de l'invasion déclenchée par l'armée russe le 24 février. Plaidant coupable, il avait été condamné le 23 mai pour crime de guerre et meurtre prémédité.

Blinken et Lavrov échangent sur les prisonniers américains

Sur le front diplomatique, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a dit avoir prévenu son homologue russe Sergueï Lavrov que le monde ne reconnaîtrait "jamais" l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie.

Au cours d'une discussion qualifiée de "franche et directe", la première depuis l'invasion russe en Ukraine, fin février, il a également pressé Moscou d'accepter l'offre de Washington pour la libération d'Américains détenus en Russie.