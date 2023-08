Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 25 août

Les boîtes noires de l'avion qui transportait Evguéni Prigojine ont été retrouvées, tandis que "des analyses" sont en cours sur les dix corps.

Le Kremlin évacue toute responsabilité dans la mort d'Evguéni Prigojine. La présidence russe a nié vendredi 25 août avoir ordonné l'assassinat du chef du groupe Wagner. Vladimir Poutine a sommé les paramilitaires de prêter serment de "loyauté" à la Russie, alors qu'un ministre ukrainien juge la milice "brisée". Voici ce qu'il faut retenir de cette journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Les boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé ont été retrouvées

Les autorités russes ont annoncé avoir récupéré les boîtes noires de l'avion qui transportait le patron de Wagner, Evguéni Prigojine. "Les corps de dix victimes ont été retrouvés sur le site de l'accident d'avion. Des analyses génétiques moléculaires sont en cours pour établir leur identité. (...) un examen détaillé des lieux est en cours", a ajouté le Comité d'enquête russe sur Telegram.

Le Kremlin impliqué dans la mort d'Evguéni Prigojine ? Un "mensonge absolu", selon Moscou

Le Kremlin a nié avoir ordonné l'assassinat du chef du groupe Wagner. Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, a qualifié de "mensonge absolu" les insinuations de dirigeants occidentaux selon lesquelles le Kremlin avait orchestré le crash de l'avion qui transportait Evguéni Prigojine, mercredi. "Actuellement, autour de la catastrophe aérienne et des morts tragiques de passagers, notamment d'Evguéni Prigojine, il y a beaucoup de spéculations et on sait bien dans quelle direction on spécule en Occident", a-t-il aussi dit.

Les paramilitaires russes doivent désormais jurer "loyauté" à leur pays

Moscou n'a pas attendu très longtemps pour recadrer les milliers de paramilitaires, obligés par un décret présidentiel depuis vendredi de prêter serment comme le font les soldats de l'armée régulière. Ils devront notamment jurer "fidélité" et "loyauté" à la Russie, "suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs" et "respecter de manière sacrée la Constitution" russe.

Le groupe Wagner est "brisé", assure Kiev

Pour le ministre de la Défense ukrainien, Oleksii Reznikov, interrogé par l'hebdomadaire allemand Welt am Sonntag, "il n'y a plus à proprement parler de groupe Wagner, en tant que troupe sérieuse, comme il l'était il y a un an". De son côté, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a dit vouloir que les quelque 10 000 mercenaires de la milice restent dans son pays. Nous revenons ici sur l'avenir du groupe Wagner sans son patron.

La Russie affirme avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée

"Neuf drones ont été détruits à la suite de l'impact de tirs au-dessus du territoire de la république de Crimée. Trente-trois drones ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés sans atteindre (leur) cible", a déclaré le ministère de la Défense russe sur Telegram. Moscou n'a pas fourni d'informations quant à d'éventuels dégâts ou victimes à la suite de la destruction des engins. Elle a décrit une attaque massive contre la péninsule annexée où Kiev avait dit jeudi avoir mené une rare opération commando.

En milieu de matinée, l'armée russe a également dit avoir intercepté deux drones, l'un dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, l'autre dans celle de Kalouga, au sud-ouest de Moscou.

Un missile ukrainien abattu au sud-ouest de Moscou

La défense aérienne russe affirme que l'engin abattu visait "des cibles civiles" dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou. Une tentative d'attaque de Kiev contre "des cibles civiles sur le territoire de la Fédération de Russie a été déjouée", a communiqué le ministère sur Telegram. "Personne n'a été blessé et il n'y a pas eu de dégâts sur les infrastructures", a déclaré de son côté le gouverneur régional Vladislav Chapcha.