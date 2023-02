Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 11 février

Des tirs de missiles par les forces russes vendredi ont fait 12 blessés et endommagé 58 bâtiments, "dont la plupart sont des bâtiments résidentiels", ont affirmé samedi les services d'urgence ukrainiens sur Telegram.

Les frappes russes qui ont touché l'Ukraine, vendredi 10 février, ont fait 12 blessés et endommagé 58 bâtiments, ont annoncé samedi sur Telegram les services d'urgence ukrainiens. En parallèle, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rencontré plusieurs membres de la banque JP Morgan, afin de parler notamment de reconstruction et de projets d'investissements en Ukraine. Franceinfo revient sur les principaux développements du jour en Ukraine, près d'un an après le début de l'invasion russe du pays.

Douze blessés vendredi et vingt drones abattus dans la soirée

Des tirs de missiles par les forces russes vendredi ont fait 12 blessés et endommagé 58 bâtiments, "dont la plupart sont des bâtiments résidentiels", ont affirmé samedi les services d'urgence ukrainiens sur Telegram. "L'ennemi continue d'intimider notre peuple. Depuis le début de la journée du 10 février, les unités du Service d'urgence de l'État ont effectué 168 déplacements pour éliminer les conséquences des bombardements", ont-ils ajouté.

D'après l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram également, celle-ci a réussi à détruire vingt drones kamikazes Shahed de fabrication iranienne vendredi soir.

La Russie évoque des négociations "sans conditions préalables"

Dans un entretien à une chaîne de télévision, le vice-ministre des affaires étrangères russe Sergueï Verchinine, a déclaré que le Kremlin était "prêt" pour des négociations avec Kiev, mais "sans conditions préalables". "Nous avons déjà dit que nous serions prêts pour de telles négociations. Mais seulement aux négociations sans conditions préalables, sur la base de la réalité qui existe (...) en tenant compte des objectifs que nous avons exprimés publiquement", a-t-il déclaré.

Dans des déclarations périodiques sur 'la paix et les négociations', le Kremlin souligne qu'il ne quittera pas les territoires ukrainiens et ne sera pas responsable des crimes... C'est une autre confirmation : il n'est pas question de négociations", a réagi sur Twitter Mikhaïl Podolyak, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien.

Wagner suspend son recrutement dans les prisons russes

Dans un dernier point sur la situation en Ukraine, le ministère de la Défense britannique revient sur la suspension du recrutement dans les prisons russes par le groupe Wagner. "Les données du Service pénal fédéral russe avaient déjà suggéré une baisse du taux de recrutement des prisonniers depuis décembre 2022", souligne le ministère. "Des informations sur les dures réalités des opérations de Wagner en Ukraine ont probablement filtré jusqu'aux détenus, et réduit le nombre de volontaires (...) Un facteur clé dans la fin du programme est probablement la rivalité de plus en plus directe entre le ministère russe de la Défense et Wagner", poursuit cette même source. "Les dirigeants russes sont confrontés à un choix difficile : continuer à épuiser leurs forces, réduire leurs objectifs ou mener une nouvelle forme de mobilisation."

Moscou dénonce l'appel à bannir les sportifs russes des JO 2024

La Russie a dénoncé samedi l'appel à bannir les sportifs russes des Jeux olympiques de 2024, au lendemain d'une réunion lors de laquelle le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé à une telle mesure.

"La tentative de dicter les conditions d'une participation des sportifs dans les compétitions internationales, c'est absolument inacceptable (...) Nous voyons actuellement une volonté non dissimulée de détruire l'unité du sport international", a réagi le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, cité par les agences de presse russes. Vendredi, Volodymyr Zelensky a estimé que la présence de sportifs russes aux Jeux de Paris serait "un signe de violence et d'impunité".

Volodymyr Zelensky rencontre des membres de JP Morgan

Le président ukrainien a rencontré plusieurs membres de la banque JP Morgan, a-t-il déclaré samedi sur Telegram. "Nous avons discuté de la création d'une plateforme pour attirer des capitaux privés pour reconstruire l'Ukraine", ainsi que "de grands projets d'investissement en Ukraine, en particulier dans les énergies vertes, l'informatique et les technologies agricoles", a déclaré le président ukrainien.

Lors de cette réunion, le dirigeant a également déclaré que l'Ukraine pourrait adhérer à l'Union européenne dans deux ans, rapporte le site d'information Meduza (en russe).