Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 10 février

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que la présence de sportifs russes aux JO-2024 de Paris serait "un signe de violence et d'impunité". L'Ukraine est vent debout contre l'éventualité d'une présence d'athlètes russes et bélarusses aux jeux de Paris, y compris sous bannière neutre, envisagée par le Comité international olympique (CIO) sans que rien n'ait encore été décidé en ce sens. Elle menace de boycotter la compétition. Franceinfo récapitule les principaux développements du jour dans la guerre en Ukraine.

Les troupes russes avancent près de Bakhmout et à Vougledar

Les forces russes ont consolidé leurs positions au nord de Bakhmout, coupant une importante voie d'approvisionnement ukrainienne, a annoncé vendredi un responsable de l'occupation russe, Denis Pouchiline. Les troupes de Moscou poursuivent donc leur tentative d'encercler par le nord, le sud et l'est cette ville forteresse qu'elles cherchent à prendre depuis l'été au prix de lourdes pertes dans les deux camps et de grandes destructions.

Selon lui, des unités russes ont aussi "consolidé leurs positions dans la partie sud de Vougledar, de facto sa banlieue", les Ukrainiens "continuant de transférer des réserves" pour les stopper. Vougledar est un autre point chaud du front dans l'est, où les Russes ont accru la pression ces dernières semaines et grignotent du terrain face à l'armée ukrainienne.

Joe Biden en Pologne pour marquer un an de guerre

Le président américain Joe Biden se rendra en Pologne du 20 au 22 février, peu avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé vendredi sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Il y rencontrera le président polonais Andrzej Duda "pour parler de notre coopération bilatérale et de nos efforts collectifs pour soutenir l'Ukraine et renforcer les capacités de dissuasion de l'Otan", a-t-elle précisé. Le président américain rencontrera également le groupe dit "Neuf de Bucarest", un ensemble de pays d'Europe de l'Est, membres de l'alliance de défense occidentale. Joe Biden entend aussi prononcer un discours dans lequel il répétera que les Etats-Unis soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".

L'Ukraine tente de bâtir un front contre la présence des Russes aux JO

La tension continue de grimper autour de la possible participation d'athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris en 2024. "Tandis que la Russie tue et terrorise, les représentants de cet Etat terroriste n'ont pas leur place dans les compétitions sportives et olympiques", a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une réunion avec des ministres des Sports de plusieurs pays, vendredi. "La simple présence de représentants de l'Etat terroriste est une manifestation de violence et d'impunité", même si elle se faisait sous une bannière neutre comme l'envisage le CIO. Jeudi, le président de celui-ci, Thomas Bach, avait estimé que la position de Kiev allait "à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique".

Une attaque "massive" russe contre les infrastructures énergétiques

La Russie a mené vendredi une attaque "massive" avec des dizaines de missiles contre des sites énergétiques en Ukraine, selon le gouvernement ukrainien. Kiev affirme par ailleurs que deux projectiles ont traversé l'espace aérien de la Roumanie et donc de l'Otan, ce que Bucarest dément. "Aucun" missile n'est entré dans l'espace aérien de la Roumanie, a déclaré son ministère de la Défense. Selon Bucarest, un missile est cependant passé à 35 kilomètres du territoire roumain, ce qui a justifié l'envoi de deux avions de chasse.