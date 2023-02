Guerre en Ukraine : plusieurs sites stratégiques frappés par une attaque massive des Russes

Une attaque massive sur l'Ukraine a été revendiquée par les Russes, vendredi 10 février. Elle a visé plusieurs sites énergétiques, au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles.

La journaliste Maryse Burgot, envoyée spéciale à Kramatorsk (Ukraine), vendredi 10 février, évoque "une attaque massive" des Russes, conduite par "des dizaines de missiles et de drones kamikazes" dans l'est de l'Ukraine. "Ce sont des sites énergétiques qui ont été détruits. Moscou cible très régulièrement ces sites essentiels. Le but, c'est que la population civile soit dans le noir et dans le froid", poursuit-elle.

Un missile a survolé la Moldavie, l'ambassadeur russe convoqué

L'attaque survenue dans la matinée du 10 février était toutefois "de plus grande ampleur" que d'ordinaire. Par ailleurs, l'un des missiles russes a cette fois-ci survolé la Moldavie, le pays voisin. "Les autorités de ce pays dénoncent la violation de leur espace aérien, et ils convoquent l'ambassadeur russe", conclut Maryse Burgot, en duplex pour france Télévisions.