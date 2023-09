Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 5 septembre 2023

Pour le deuxième jour consécutif, des attaques ont été signalées à quelques centaines de mètre du territoire roumain, voisin de l'Ukraine et pays membre de l'Otan.

Les affrontements en Ukraine se rapprochent dangereusement de la zone Otan. Mardi 5 septembre, le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, a déclaré que des "attaques" avaient été menées près du territoire de la Roumanie, pays membre de l'organisation militaire depuis 2004. "Nous avons encore eu des attaques aujourd'hui (...) qui ont été recensées à 800 mètres de notre frontière. Donc très, très près", a déclaré Klaus Iohannis, lors d'une conférence de presse. Lundi, des drones explosifs visant l'Ukraine avaient chuté sur le Danube, fleuve qui sépare les territoires ukrainiens et roumains. Franceinfo fait le point sur les derniers développements de ce conflit.

Un mort après un bombardement en Russie

Le gouverneur de la région russe de Belgorod affirme qu'une personne a été tuée dans un bombardement, mardi. Ce tir dans un village russe frontalier de l'Ukraine a été attribué à Kiev. Toujours selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov sur son compte Telegram, une femme a été blessée par les éclats provoqués de ce bombardement. Ces dernières semaines, la Russie est visée presque quotidiennement par des tirs d'artillerie et des attaques de drones.

Volodymyr Zelensky est resté sur le front près de Bakhmout

Comme la veille, le président ukrainien a rencontré, mardi, des soldats mobilisés dans la contre-offensive. Il a notamment discuté "de leurs besoins" et évoqué les moyens de guerre électronique, selon la présidence ukrainienne.Symbole de la guerre en Ukraine, la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a été très endommagée par des mois de combats, avant d'être saisie par les Russes en mai.

Les armes à sous-munitions ont fait plus de 900 victimes en Ukraine

L'Observatoire des armes à sous-munitions a rendu son rapport mardi : la Russie a "largement" utilisé ce type d'armes en Ukraine, depuis le début de l'invasion en février 2022. Ce groupement d'ONG cofondé par Handicap International affirme également que Kiev a aussi utilisé ces armes, mais "dans une moindre mesure". Ce sont des bombes qui contiennent elles-mêmes d'autres bombes plus petites et peuvent se déclencher tardivement.

L'Ukraine affirme qu'un pilote russe s'est rendu avec son hélicoptère

Selon les services secrets du pays, un pilote russe d'hélicoptère s'est rendu avec son appareil en août dernier. L'opération a été préparée dans le plus grand secret, et aurait nécessité six mois de préparation. "J'ai contacté les renseignements ukrainiens, je leur ai expliqué ma situation, a-t-il raconté dans la presse et dans une vidéo rendue publique. Ils m'ont proposé une option en me disant : ‘On te garantit la sécurité. On te garantit de nouveaux papiers ainsi qu'une compensation financière.’ Une fois ces détails réglés, on a commencé à planifier l'itinéraire de mon vol".

Les Etats-Unis avertissent la Corée du Nord sur d'éventuelles ventes d'armes à la Russie

La Maison Blanche a mis en garde mardi la Corée du Nord contre toute vente d'armes à la Russie, avant un possible sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Washington justifie son avertissement par le fait que ces armes pourraient très certainement être utilisées pour poursuivre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une telle livraison d'armes n'améliorera pas "l'image" de la Corée du Nord et "ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, faisant part de "discussions actives" entre Moscou et Pyongyang à ce sujet. Ces derniers mois, Moscou et Pyongyang se sont rapprochés après plusieurs rencontres.

Berlin débloque une nouvelle aide militaire pour Kiev

Dans une mise à jour de son site, le ministère allemand de la Défense a fait savoir qu'une nouvelle tranche d'aide avait été débloquée par le pays. Elle comprend notamment des munitions pour canons antiaériens Gepard, des balles pour fusils d’assaut, quelque 27 000 munitions de 40 mm. Côté transport, cette aide concerne aussi des camions tout-terrain Zetros.