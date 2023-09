Guerre en Ukraine : une attaque de drones russes vise des "infrastructures industrielles" dans la région du Danube, près de la Roumanie

L'armée russe a reconnu avoir mené dans la nuit de samedi à dimanche une attaque contre le port de Reni.

Des drones russes ont attaqué des "infrastructures industrielles civiles" dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 septembre dans la région du Danube, dans le sud-ouest de l'Ukraine, a affirmé le bureau du procureur général de l'Ukraine. "L'attaque a fait deux blessés, qui ont été hospitalisés", précise-t-il sur Telegram. Selon le procureur, les forces ukrainiennes ont toutefois réussi à abattre 22 des 25 drones utilisés lors de cette attaque.

L'armée russe a de son côté assuré avoir mené une attaque de drones contre le port de Reni, à la frontière avec la Roumanie, pays membre de l'Otan. "Cette nuit, les forces aériennes russes ont mené une frappe groupée avec des drones sur des dépôts de carburant utilisés pour ravitailler les équipements militaires de l'armée ukrainienne", a déclaré le ministère de la Défense russe, assurant que l'objectif de la frappe avait été "atteint" et toutes les cibles touchées.

La Roumanie condamne l'attaque

Le ministère de la Défense roumain a "réaffirm[é] avec la plus grande fermeté que ces attaques contre des cibles et des infrastructures civiles en Ukraine sont injustifiées et en profonde contradiction avec les règles du droit humanitaire international". Des installations sur le Danube, notamment le port de Reni et d'Ismail, ont été déjà été ciblées par les forces russes.

Après la suspension de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter en sécurité ses céréales via la mer Noire, la Russie a multiplié les attaques contre les régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, où se trouvent des ports et autres infrastructures capitales pour ce commerce.