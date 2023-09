Direct Guerre en Ukraine : Kiev déclare avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa

L'Armée de l'air ukrainienne a déclaré dimanche 3 septembre avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa, dans le sud du pays. "Dans la nuit du 3 septembre 2023, les occupants russes ont lancé plusieurs vagues d'attaques de drones Shahed-136/131 depuis le sud et le sud-est", a-t-elle écrit sur Telegram, ajoutant que 22 avaient été détruits sur un total de 25 lancés. Depuis la fin de l'accord sur l'export des céréales ukrainiennes, la Russie a multiplié les attaques contre les régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le sud ukrainien, où se trouvent des ports et infrastructures capitales pour ce commerce. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky assure que les forces ukrainiennes "avancent". "Malgré tout ce qui peut être dit, nous avançons", a assuré le chef de l'Etat ukrainien dans un message publié sur X (anciennement Twitter). "Les forces ukrainiennes avancent" et "c'est le plus important", a insisté Volodymyr Zelensky. La contre-offensive ukrainienne, annoncée depuis des mois, s'avère plus difficile que prévu pour Kiev. Toutefois, de récentes avancées redonnent espoir aux troupes ukrainiennes pour percer les épaisses lignes défensives adverses.

La Fondation Nobel renonce à inviter l'ambassadeur russe. L'invitation de l'ambassadeur russe à la cérémonie de remise des prix Nobel prévue en décembre à Stockholm avait suscité une forte réprobation, en raison du conflit en Ukraine. La Fondation Nobel a finalement fait marcher arrière, samedi, et a déclaré avoir "choisi de réitérer la mesure d'exception de l'an dernier, c'est-à-dire de ne pas inviter les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d'Iran". Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Oleg Nikolenko, a qualifié cette annonce de "victoire de l'humanisme". Il a également formé le vœu qu'une "décision similaire" soit prise lors de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo (Norvège).

Moscou affirme avoir abattu trois drones navals visant le pont de Crimée. La nuit de vendredi à samedi a de nouveau été le théâtre d'attaques de drones, navals cette fois. La Russie a affirmé samedi avoir abattu en mer Noire trois engins ukrainiens qui visaient le pont de Crimée. Selon le ministère de la Défense russe, les drones ukrainiens ont été détruits vers 2h20 du matin, heure de Moscou, avant d'atteindre ce pont construit dans la foulée de l'annexion de la Crimée en 2014 et régulièrement pris pour cible par Kiev.