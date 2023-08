Guerre en Ukraine : près de Bakhmout, la contre-offensive ukrainienne épuise les troupes

L'armée ukrainienne espère parvenir à reprendre aux Russes la ville de Bakhmout. Mais la contre-offensive s'éternise et les munitions manquent. Un manque de moyens qui les expose à de lourdes pertes.

Sur le front, à quelques kilomètres de Bakhmout (Ukraine), ce sont les Ukrainiens qui sont à l'offensive. Ils espèrent libérer cette ville, devenue symbole de la guerre. Mais le camp adverse surveille, et les drones russes sont nombreux. Yaroslav admet être fatigué : la contre-offensive est plus longue que prévu. "On a besoin de plus d'obus, car moins on a de munitions, plus la guerre sera longue et plus on aura de pertes", déclare-t-il.

De lourdes pertes

Les pertes, justement, sont lourdes. S'il est difficile d'avancer des chiffres, à quelques mètres du front, un hôpital de campagne ne désemplit pas. Les médecins tentent de sauver la jambe d'un homme. "Il y avait des bombardements, et il était en train d'aider des gars à passer d'une position à l'autre quand il a été blessé à la jambe, très haut", raconte une d'entre eux. En direct depuis le front, vendredi 11 août, la journaliste Anaïs Hanquet explique que les soldats souffrent non seulement du manque de munitions, mais aussi de l'absence des chars promis par les États-Unis il y a plusieurs mois.