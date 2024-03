Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 12 mars

Les députés français ont largement soutenu l'accord de sécurité franco-ukrainien, conclu mi-février, lors d'un vote consultatif, mardi 12 mars. Dans le même temps, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il accorderait une interview jeudi à France 2 et TF1 au sujet de l'Ukraine. Dans le pays, un bombardement russe sur Kryvyï Rig a fait au moins trois morts et 38 blessés. Franceinfo fait le point sur les temps forts de la journée.

Emmanuel Macron accordera jeudi une interview aux "20 heures" de France 2 et TF1

Le président de la République, Emmanuel Macron, accordera un entretien à France 2 et à TF1, jeudi 14 mars, ont annoncé les deux chaînes. Le chef de l'Etat répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix (France 2) et de Gilles Bouleau (TF1) en direct de l'Elysée dans le journal de 20 heures.

Le chef de l'Etat s’exprimera sur le soutien de la France à l'Ukraine et sur les défis posés à l’Europe. Cette interview sera diffusée en direct sur France 2 et sur TF1, et simultanément sur franceinfo canal 27, franceinfo.fr, france.tv, TF1 Info et LCI canal 26.

Les députés français soutiennent largement l'accord de sécurité signé entre Paris et Kiev

Deux ans après le début de l'invasion russe, la majorité a souhaité pointer du doigt les "ambiguïtés" du Rassemblement national et de La France insoumise à l'égard de Moscou en demandant aux députés de se prononcer sur l'accord de sécurité franco-ukrainien, conclu mi-février et comprenant un renforcement de la coopération militaire.

Ces derniers ont largement soutenu le texte, lors d'un vote consultatif, par 372 voix pour et 99 contre, a annoncé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet à l'issue du scrutin.

Les députés Renaissance ont voté en faveur du texte, tout comme les députés Horizons et socialistes et la majorité des Républicains, mais aussi la quasi-totalité du groupe MoDem et celle du groupe Ecologiste. Les députés du Rassemblement national se sont eux abstenus, tandis que les députés insoumis et communistes ont voté contre.

Les Etats-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Malgré un blocage au Congrès, l'administration du président américain Joe Biden a affiché mardi son soutien à l'Ukraine en annonçant une nouvelle aide militaire à Kiev de 300 millions de dollars (environ 275 millions d'euros). Ce montant est cependant bien éloigné de la grande enveloppe réclamée par le président Biden depuis des mois.

Cette aide comprend notamment des missiles antiaériens, des munitions et des obus d'artillerie et répond à "certains besoins urgents de l'Ukraine", a souligné Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden.

Des combattants russes pro-Kiev s'introduisent dans des zones frontalières

Mardi matin, selon le ministère russe de la Défense, des combattants venus d'Ukraine ont tenté de pénétrer dans les régions frontalières de Belgorod et de Koursk, équipés de chars et de blindés et après un "pilonnage intensif" au cours de la nuit. Cette offensive survient trois jours avant le début de la présidentielle russe, qui doit voir triompher Vladimir Poutine en l'absence de toute opposition.

"Grâce à l'abnégation des militaires russes, toutes les attaques des formations terroristes ukrainiennes ont été repoussées", a affirmé le ministère russe. Un membre de la défense territoriale a toutefois été tué et dix civils blessés. De son côté, Moscou affirme avoir infligé de lourdes pertes à son adversaire.

Trois morts et 38 blessés dans une frappe russe sur Kryvyï Rig

Au moins trois personnes ont été tuées et 38 blessées, dont des enfants, dans une frappe russe qui a touché un immeuble d'habitation à Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, dans le centre de l'Ukraine, ont annoncé les autorités du pays.

"Trois morts et 38 blessés. Il y a des enfants blessés", a indiqué sur Telegram le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, précisant que le bilan pourrait encore grimper.

Le président lituanien soutient Emmanuel Macron

Le président lituanien Gitanas Nauseda a exprimé son soutien à son homologue français Emmanuel Macron, qui a provoqué une levée de boucliers en n'excluant pas l'envoi de soldats en Ukraine.

"Toutes les options concernant notre soutien à l'Ukraine doivent rester sur la table", a déclaré Gitanas Nauseda à son arrivée à l'Elysée. Le président lituanien a salué à cet égard le "rôle de la France dans l'aide militaire et ses propositions de réflexion sur les moyens supplémentaires, non traditionnels, à mettre en œuvre pour aider l'Ukraine".

Un opposant russe en exil agressé à son domicile en Lituanie

Leonid Volkov, opposant russe en exil, a été hospitalisé après avoir été victime d'une agression à l'extérieur de son domicile à Vilnius, a indiqué à l'AFP la police locale. Le ministère des Affaires étrangères lituanien, Gabrielius Landsbergis, a condamné une attaque "choquante" et assuré, dans un message sur X, que ses auteurs devront "répondre de leurs crimes".

Agé de 43 ans, Leonid Volkov est l'une des principales figures de l'opposition en Russie et était l'un des lieutenants de Navalny, mort en détention en Russie le 16 février. Des proches de Navalny ont diffusé des photos montrant les blessures subies par l'opposant, notamment un œil au beurre noir, une marque rouge sur son front et du sang sur une de ses jambes.