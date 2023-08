Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 3 août

Le président ukrainien a commenté les combats de la contre-offensive, "très violents", ajoutant que ses troupes dominent la Russie.

Des drones ont été abattus par les deux belligérants jeudi 3 août, des deux côtés de la ligne de front. Les Etats-Unis ont haussé le ton contre la Russie, l'accusant de "chantage" sur l'accord céréalier et de mise en péril de la sécurité alimentaire mondiale. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que la contre-offensive était difficile, mais que Kiev "domine" son adversaire. Franceinfo résume ce qu'il s'est passé dans la journée sur le front ukrainien.

"L'armée ukrainienne domine" selon Zelensky

"Les occupants tentent de toutes leurs forces d'arrêter nos gars. Les combats sont très violents", a déclaré jeudi le président ukrainien dans son message quotidien, assurant néanmoins que "quoi que fasse l'ennemi, c'est l'armée ukrainienne qui domine".

L'Ukraine a lancé une contre-offensive en juin pour repousser les forces russes des territoires de l'est et du sud, mais a fait depuis des progrès modestes. Volodymyr Zelensky a évoqué jeudi des combat dans les zones clef de Lyman, Bakhmout et Avdiivka, dans l'est du pays, mais aussi sur le front sud.

Washington accuse Moscou d'"agression" sur "le système alimentaire mondial"

Le chef de la diplomatie américaine a accusé jeudi la Russie d'utiliser l'accord céréalier de la mer Noire, dont elle s'est retirée en juillet, pour faire du "chantage". Antony Blinken s'exprimait à New York devant le Conseil de sécurité de l'ONU, dont les Etats-Unis ont pris la présidence mensuelle mardi. Il a aussi dénoncé l'"agression" de Moscou sur "le système alimentaire mondial" et déclaré que "la faim ne doit pas être transformée en arme de guerre".

La Russie a en effet refusé mi-juillet de prolonger l'accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, entraînant une hausse des prix des céréales qui touche particulièrement les pays les plus pauvres.

L'Allemagne exclut de livrer des missiles de longue portée à Kiev

Une décision sur les Taurus, des missiles de croisière air-sol d'une portée de plus de 500 km, "n'est pas prioritaire", a déclaré jeudi Boris Pistorius, ministre de la Défense allemand. "Les objections" allemandes "sont évidentes", a-t-il poursuivi, soulignant la portée de cet armement qui permettrait aux forces ukrainiennes de frapper très loin derrière la ligne de front dans l'est de l'Ukraine.

Emboîtant le pas au Royaume-Uni, la France a annoncé en juillet la livraison à l'Ukraine de missiles franco-britanniques de longue portée Scalp. Berlin redoute une escalade du conflit avec la Russie dans le cas où ce type d'armement serait mis à la disposition de l'Ukraine. L'Allemagne reste par ailleurs opposée à un soutien à l'aviation ukrainienne, à aider par exemple à la livraison de chasseurs F-16.

La Russie affirme avoir détruit sept drones ukrainiens sur son sol

Ces engins se trouvaient dans la région de Kalouga, à moins de 200 km de Moscou. Depuis plusieurs semaines, les attaques de ce type visant la capitale russe se sont multipliées. L'incident n'a pas fait "de victimes, ni de dégâts", a par ailleurs assuré jeudi le ministère de la Défense russe. Deux jours plus tôt, la Russie avait affirmé avoir neutralisé une attaque de drones ukrainiens à Moscou, en admettant toutefois que l'un des engins avait percuté un immeuble de la capitale, déjà touché le week-end dernier dans une attaque similaire.

L'Ukraine dit avoir abattu une quinzaine de drones lancés sur Kiev

La défense aérienne ukrainienne a abattu, dans la nuit de mercredi à jeudi, une quinzaine de drones explosifs "Shahed" qui se dirigeaient vers Kiev, a annoncé le chef de l'administration militaire de la capitale. "Selon les informations disponibles pour le moment, il n'y a eu ni victime ni dégât dans la capitale", a-t-il ajouté. L'alerte aérienne, la 820ᵉ à Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a duré trois heures.

Plus de 230 000 soldats russes recrutés depuis le début de l'année

"Du 1er janvier au 3 août (...), plus de 231 000 personnes ont été acceptées sous contrat", a déclaré jeudi Dmitri Medvedev, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe. Il n'a pas précisé de quelle période d'entraînement ont besoin ces recrues avant de rejoindre les unités sur le front. Selon lui, la "tâche reste de rendre le service contractuel le plus prestigieux possible", alors que l'armée russe a besoin de recrues.