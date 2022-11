Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 7 novembre

Alors que la ville de Kherson, au sud du pays, est toujours privée de courant électrique et d'eau, le ministère de la Défense ukrainien a annoncé lundi 7 novembre avoir reçu des armes défensives de l'Occident. Franceinfo récapitule les derniers développements de la guerre en Ukraine.

L'Ukraine reçoit de nouveaux systèmes antiaériens occidentaux contre les frappes russes

L'Ukraine a reçu lundi 7 novembre de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne destinés à contrer les missiles russes qui pleuvent régulièrement sur les villes et infrastructures du pays, provoquant coupures d'eau et d'électricité à l'approche de l'hiver. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a détruit environ 40% des infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis début octobre, utilisant notamment des drones-suicides de fabrication iranienne.

Le ministère ukrainien de la Défense a également annoncé que l'Etat ukrainien allait prendre le contrôle de plusieurs entreprises "d'importance stratégique" afin d'aider à l'effort de guerre, dont le producteur d'hydrocarbures Ukrnafta et le constructeur aéronautique Motor Sich.

En marge de la COP27, Emmanuel Macron juge nécessaire un retour "autour de la table des négociations"

"Nous soutenons l'Ukraine", a tenu à rappeler le président français lors d'une conférence de presse organisée à la suite de sa prise de parole lors du sommet pour le climat à Charm el-Cheikh, en Egypte. Avant de poursuivre : "il faudra à un moment donné retourner autour de la table des négociations". Ce moment devra être "choisi par l'Ukraine", a-t-il précisé.

Les Etats-Unis, eux aussi, se sont exprimé sur l'Ukraine dans la journée de lundi. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a assuré que le soutien de Washington à l'Ukraine "sera infaillible et inébranlable", quel que soit le résultat des élections de mi-mandat mardi. Le président américain Joe Biden "est décidé à travailler avec les deux partis", démocrate et républicain, en ce sens, a-t-elle ajouté, alors que les conservateurs espèrent prendre le contrôle d'au moins une des deux chambres du Congrès américain.

À Kherson, les habitants toujours sans eau et électricité

Après deux frappes, pour lesquelles Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité, la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, toujours occupée par l'armée russe, restait lundi sans électricité et sans eau. C'est la première coupure d'électricité et d'eau d'ampleur connue à Kherson, où l'armée ukrainienne tente de causer de lourds dégâts à l'armée russe.