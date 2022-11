Garder le cap des engagements climatiques, malgré la guerre en Ukraine. C'est le message martelé, lundi 7 novembre, par Emmanuel Macron à Charm el-Cheikh (Egypte). "Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie", a-t-il lancé. Le président de la République participait à la COP27, le rassemblement annuel de la communauté internationale pour lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

>> Financements Nord-Sud, hausse des engagements... On vous explique les principaux enjeux des négociations sur le climat.

Sur le volet énergétique, il a appelé une nouvelle fois à sortir du charbon, l'énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre, devant le pétrole et le gaz. La stratégie à suivre passe par "la sobriété énergétique, le développement accéléré des renouvelables et (...) l'accélération du nucléaire", et le "changement de nos moyens de nous déplacer, de produire...", a poursuivi Emmanuel Macron.

Une réponse peu précise sur les "pertes et dommages"

Le président de la République a également insisté sur les liens entre la crise climatique et l'érosion de la biodiversité, "deux combats jumeaux". Le terme biodiversité regroupe l'ensemble des espèces animales, végétales et les écosystèmes. Ils sont victimes des activités humaines et leur destruction s'est accélérée ces dernières années. "La nature est notre meilleur allié pour atteindre les cibles de l'accord de Paris", a-t-il estimé, rappelant que la destruction de certains écosystèmes, comme les tourbières ou les mangroves, risquaient de libérer d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Il a proposé un mécanisme pour aider les pays qui abritent ces écosystèmes à les protéger.

Emmanuel Macron s'est enfin exprimé sur la question des pertes et dommages, un sujet sensible. Ce terme désigne le fait que les pays les moins développés subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique provoqués par le train de vie des pays développés. Les premiers réclament au second des dédommagements, sans succès pour le moment. Le président français a estimé que c'était un "débat juste" et a renvoyé à un "groupe de sages de haut niveau" le soin de proposer des "financements innovants" sur cette question.