Guerre en Ukraine : Kherson privée d'eau et d’électricité

FRANCE 2

La ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, vit désormais sans eau ni courant. Dans la région, Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité de ces coupures. Là-bas, la situation est de plus en plus compliquée. "Kherson, c'est en ce moment le front le plus difficile de cette guerre. Un commandant d'une unité de chars nous disait hier, les larmes aux yeux, qu'il perdait beaucoup d'hommes dans cette bataille primordiale", rapporte Maryse Burgot, en direct sur place.

Un piège ?

"Si la ville de Kherson était reprise par les Ukrainiens, ce serait un tournant dans cette guerre et ce serait une humiliation pour Moscou", poursuit la reporter. Et de conclure : "Moscou qui donne étrangement le sentiment d'être en train d'abandonner cette ville. [...] Mais selon les soldats ukrainiens à qui nous parlons, c'est faux, ce serait un piège."