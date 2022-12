Guerre en Ukraine : auprès des soldats ukrainiens dans les tranchées de Bakhmout

Dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout, ville dont veut absolument s'emparer Vladimir Poutine, est la zone la plus tendue. Malgré huit mois d'intenses bombardements, l'armée ukrainienne résiste.

Plus qu'une seule route mène à Bakhmout, en Ukraine. A l'entrée de la ville, des blindés ukrainiens roulant à vive allure. Les militaires se tiennent collés au bâtiment, à bonne distance les uns des autres. "La situation n'est pas bonne, parce que les Russes sont nombreux. Mais on se défend, et on espère faire au mieux", confie l'un d'eux. Dans le centre, les destructions sont bien là. Des obus s'abattent constamment sur la ville. France Télévisions a suivi un bataillon de volontaires dans des tranchées. Des obus russes tentent d'atteindre les premières lignes ukrainiennes.

Six mois depuis le début de la bataille de Bakhmout

Dans la tranchée, un soldat creuse le sol gelé, pour se protéger des éclats par des murs de terre, surtout quand les tirs se rapprochent. Dans un abri, les soldats se serrent autour de leur drapeau, d'un réchaud et d'un café. Dans Bakhmout, au détour d'une rue, des habitants attendent de l'aide. "C'est dangereux d'or là, mais quoi faire d'autre ?", interroge une habitante. Ils se préparent à passer l'hiver en économisant leurs forces. Sur les murs de Bakhmout, l'histoire de la ville s'écrit sous les bombes, depuis désormais six mois.