Patrimoine : à la découverte du Palais de Caserte, le Versailles italien

Le palais royal de Caserte, ancienne résidence de la famille des Bourbon de Naples, est une petite merveille architecturale. S'il rappelle le château de Versailles, il a su se démarquer avec une touche résolument moderne, à l'italienne.

C'est un ouvre monumentale : 240 m de long, et près de 1 200 pièces. Le plus grand palais royal du monde se trouve à 20 km de Naples, en Italie. Le château de Caserte a été conçu par son bâtisseur, Charles de Bourbon, comme un Versailles à l'italienne, à commencer par sa chapelle. "Louis XIV était l'ancêtre de Charles de Bourbon, donc il voulait une résidence qui soit à la hauteur des plus importants palais du monde", explique Maria Carmela Masi, historienne.

Des touches italiennes

Son jardin est également un hommage à Versailles. Composé de parcs arborés et de bassins en enfilades, il s'entend sur 3 km avec une petite partie à l'anglaise, référence directe au jardin du Trianon de Marie-Antoinette. On y trouve toutefois quelques touches très italiennes, comme un ruine romaine créée de toutes pièces, ou encore la salle de bain de la reine, un écrin de modernité avec un accès à l'eau chaude.