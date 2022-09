Guerre en Ukraine : au cœur de la ville d'Izioum, reprise par les Ukrainiens

Dans la ville reconquise d'Izioum (Ukraine), depuis dimanche 11 septembre, les soldats ukrainiens affichaient un large sourire, le poing levé, sur leur char. Un peu partout dans la ville de 45 000 habitants, des traces de la bataille sont encore visibles. Les forces russes ont occupé Izioum pendant cinq mois, mais ont à peine résisté à l'offensive des Ukrainiens. Derrière eux, ils ont laissé un butin de guerre. Les hommes d'un régiment ukrainien ont récupéré des blindés russes, tagués du "Z" de Moscou, et des munitions.



"On a vu deux soldats russes perdus"

Une mitrailleuse lourde, toute neuve, a également été trouvée. "Elle n'a jamais servi", indique un soldat ukrainien. "On a vu deux soldats russes perdus. Ils nous ont demandé leur route. On leur a dit : 'Vous êtes arrivés les gars !' Et on les a faits prisonniers", détaille-t-il. Mais dans Izioum, à peine libérée, c'est déjà l'heure des règlements de comptes. Sur une place, des habitants sont venus interpeller le maire de la ville, qui a fui au moment de l'entrée des Russes. "Le maire nous a trahis, il nous a abandonnés, sans eau, ni électricité", déplore une femme. Durant l'occupation, la mairie a servi de quartier général aux forces russes.