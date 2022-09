Guerre en Ukraine : dans l'est du pays, la ville stratégique d'Izioum reprise aux Russes

Dans l'est de l'Ukraine, les forces ukrainiennes affirment avoir repris la ville stratégique d'Izioum. La journaliste Anaïs Hanquet, en direct de l'Ukraine, fait le point sur la situation, lundi 12 septembre.

Les forces ukrainiennes affirment avoir repris la ville stratégique d'Izioum (Ukraine), dans l'est du pays. "Forcément, il y a de la communication. Mais cette contre-offensive, elle est réelle. Hier, nous étions à moins de 30 km de la ville d'Izioum. Nous n'avons pas pu y accéder, mais nous avons pu parler avec des soldats ukrainiens qui avaient le sourire et qui nous ont confirmé que, désormais, cette ville stratégique était entre les mains de l'Ukraine", explique la journaliste Anaïs Hanquet, en direct de l'Ukraine, lundi 12 septembre.



3 000 km carrés reconquis en quelques jours

"C'est une victoire tactique. Ça va permettre de couper les lignes de réapprovisionnement entre la Russie et l'est de l'Ukraine. Avancée très rapide : 3 000 km carrés ont été reconquis en seulement quelques jours. Les Russes ont dû laisser derrière eux des prisonniers, des véhicules militaires, des tanks, des chars mais aussi des outils de communication. C'est la preuve de la rapidité de cette contre-offensive, car normalement, on ne laisse pas ce type de matériel sur place", conclut la journaliste.