Guerre en Ukraine : après la "prise" de Bakhmout, les médias russes saluent un "moment historique"

La ville est tombée samedi aux mains des mercenaires de Wagner, après des mois de combats acharnés et probablement au prix de milliers de morts. Un jour de gloire pour les chaînes et journaux officiels russes.

Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, avait annoncé dès samedi 20 mai la prise de Bakhmout, mais la télévision publique russe Rossia 1 a attendu le message officiel de félicitations de Vladimir Poutine, tôt dimanche matin, pour sortir les images de la conquête "définitive" d'Artiomovsk, le nom de la ville en russe. Un événement "historique" presqu'un an jour pour jour après la fin de la bataille de Marioupol, insistait le correspondant de guerre de la première chaîne.

"Sans exagération, c'est un moment historique, déclare le reporter. Des combattants de Wagner plantent des drapeaux, un drapeau russe et le drapeau de leur compagnie dans la dernière rue d'Artiomovsk. À partir d'ici, il n'y a plus que des champs, plus de gratte-ciel. La ville est nettoyée". "Bakhmut nash", "Bakhmout est à nous", crient les mercenaires de Wagner en désignant le champ de ruines qui s'étale derrière eux. Ils ont repris la ville après des mois de combats acharnés et probablement au prix de milliers de morts.

Des mercenaires soudainement beaucoup plus visibles à la télévision d'Etat depuis que le Kremlin a annoncé qu'ils allaient être décorés. La victoire de Bakmhout est comparée à la prise de Berlin par l'armée rouge en 1945. La presse russe parle d'une défaite humiliante pour l'Ukraine, et affirme que le prochain objectif est Slavyansk, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest. Mais elle reconnaît aussi que la situation reste fragile à Bakhmout, toujours sous la menace d'un encerclement.