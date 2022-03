Guerre en Ukraine : à Helsinki, les Ukrainiens qui fuient les combats croisent des Russes tentant d'échapper aux sanctions économiques

À Helsinki, en Finlande, Russes et Ukrainiens en transit se croisent dans la gare.Certains sont des hommes et femmes d’affaires qui, privés de nombreux vols internationaux, tentent de rejoindre leur lieu de travail par le rail. La plupart sont des familles qui quittent un pays dans lequel elles ne veulent plus vivre.

La Finlande, c'est la fin d'un voyage terrifiant pour Ludmila. "J'ai fui à travers l'Ukraine, dans un train bondé, plongé dans le noir. Puis je suis arrivé en Pologne, en Estonie et enfin en Finlande." Originaire de Kharkiv, elle a fui sous les bombes avec les femmes de sa famille et sa fille de 2 ans. Elle doit aujourd'hui retrouver son frère, qui vit près du cercle polaire. "Ma fille pense que nous venons juste rendre visite à des proches et que son père est resté en Ukraine pour travailler. Elle est même en colère contre lui. Elle ne veut plus lui parler au téléphone."

Un quai plus loin, la Russe Xenia descend d'un train en provenance de Saint-Pétersbourg. Elle quitte la Russie pour un voyage de travail. "Chez nous, les prix augmentent " indique-t-elle. "Des milliers de personnes perdent leur emploi parce que des entreprises partent. Nous n'approuvons pas ce qui se passe bien souvent et en même temps, ça a un impact sur nous aussi. C'est dur de voir le monde entier tourner le dos alors que nous n'avons personellement rien fait."

D'autres Russes sont présents dans le train en provenance de Saint-Pétersbourg. Des familles désireuses de quitter un pays dans lequel elles ne se reconnaissent plus. "Ces Russes sont comme nous, des gens malheureux" pleure la mère de Ludmila. "Les gens ne s'échappent pas quand ils ont la belle vie."