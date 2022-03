Ukraine : frappes russes sur un centre pour personnes handicapées près de Kharkiv

Le responsable de l'administration régionale a précisé que 330 personnes - dont 10 sont en fauteuil roulant et 50 à mobilité réduite - se trouvaient sur les lieux au moment de l'attaque. Aucune victime n'est à déplorer, selon un premier bilan.

Un établissement pour personnes handicapées a été touché, vendredi 11 mars, par des frappes russes, près de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, sans toutefois faire de victimes selon un premier bilan des services d'urgence.

"L'ennemi a frappé aujourd'hui un établissement spécialisé pour personnes handicapées près d'Oskil", a écrit sur Telegram le responsable de l'administration régionale, Oleh Sinegoubov. "C'est un crime de guerre contre des civils, un génocide de la nation ukrainienne !", a-t-il fustigé.

Il a précisé que 330 personnes - dont 10 sont en fauteuil roulant et 50 à mobilité réduite - se trouvaient sur les lieux au moment de l'attaque et 73 personnes ont pu être évacuées, a-t-il ajouté. Ce bombardement intervient deux jours après des frappes aériennes qui ont touché un hôpital pédiatrique et une maternité à Marioupol.