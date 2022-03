DIRECT. Guerre en Ukraine : une frappe russe vise une base près de la frontière polonaise, affirment les autorités locales ukrainiennes

#COVID_19 @Encoreperdu Pas de souci, ça change tous les mois et pour avoir discuté avec une restauratrice cette semaine, elle même ne savait plus si elle devait exiger le pass vaccinal dès lundi pour ses clients. La réponse est non : c'est fini pour le masque et le pass dans les lieux accueillants du public en intérieur, sauf dans les transports en commun. Ainsi, à la rédaction, par exemple, nous allons (enfin) pouvoir tomber le masque... et voir nos têtes en entier.