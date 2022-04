Guerre en Ukraine : à 84 ans, il dénonce le conflit en peinture

Il aime les murs vierges et ne manque pas d'inspiration depuis le début de la guerre en Ukraine. Vladimir, 84 ans, est un artiste peintre russe. Aujourd'hui son terrain d'expression est la rue. Il est fier de présenter sa dernière œuvre : "Ces deux filles, aux couleurs des drapeaux de l'Ukraine et de la Russie, représentent l'amitié. Qu'avons-nous maintenant ? Cette fraternité n'existe plus, tout s'est effondré. Nous n'avons plus que la nostalgie du passé". Une peinture qui aurait déjà pu être effacée par les autorités car jugée illégale. Dans sa ville natale, Vladimir est connu de tous. Ses peintures hostiles au régime dénoncent la guerre en Ukraine et les nombreuses victimes civiles.

S'exprimer sans crainte

Une liberté artistique qu'il revendique totalement. "Je dessine pour m'exprimer. C'est le reflet de ma compréhension sur les évènements actuels. Je veux transmettre aux gens et peut-être les influencer d'une manière ou d'une autre", explique-t-il. Et peu importe les risques encourus et la délation devenue courante dans la Russie de Vladimir Poutine. "À mon âge je n'ai plus peur de rien. S'il y a des plaintes contre moi, personne n'en souffrira", estime Vladimir. Parce qu'il critique les autorités et la guerre en Ukraine, il risque quinze ans de prison. Depuis le début de l'invasion russe, des centaines d'opposants ont été arrêtés. Quant aux médias indépendants, ils ont tous été réduits au silence.