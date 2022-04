DIRECT. Guerre en Ukraine : "Nous vivons peut-être nos dernières heures", lance un commandant de soldats ukrainiens assiégés à Marioupol

Je vous rappelle les principales informations de ce mardi 19 avril :

• #PRESIDENTIELLE Marine Le Pen et Emmanuel Macron se feront face demain soir pour le débat d'entre-deux-tours. Nous vous avons résumé les règles, les thèmes abordés et la façon dont les deux candidats se préparent. Et nous revenons sur l'histoire de ces débats, et leur importance dans le résultat final.

• #PRESIDENTIELLE S'exprimant pour la première fois depuis le premier tour, Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième, a appelé les Français à "l'élire Premier ministre" en désignant une majorité de députés de l'Union populaire aux élections législatives. Il assure être ouvert à tous les ralliements, mais veut conserver son programme.



• #UKRAINE Au lendemain du début de l'offensive russe sur l'est de l'Ukraine, le pays a reçu des avions, selon un responsable américain, qui n'a pas précisé qui les avait livrés, mais assuré qu'il ne s'agissait pas des Etats-Unis. Les Etats-Unis et l'UE ont convenu de renforcer les sanctions contre la Russie, sans plus de précisions.