Guerre en Ukraine : 100 jours après, les habitants de Kiev entretiennent l'espoir

Dans le centre de Kiev (Ukraine), d’apparence tout semble normal. Depuis plusieurs semaines, la capitale ukrainienne n’est plus visée par les bombardements russes. Une certaine activité a repris. Mais 100 jours après le début de la guerre, plus rien n'est comme avant : "C'est très dur émotionnellement. Vraiment très dur de se concentrer sur autre chose que la guerre. Moi, je suis étudiant et je n'arrive pas à travailler dans ces circonstances". Aujourd'hui, l'une des attractions préférées des habitants est d'aller voir les chars russes détruits, exposés comme des trophées. Ils rappellent à tous ces temps difficiles, mais ils évoquent aussi la défaite de leurs ennemis et cette offensive avortée sur Kiev il y a maintenant trois mois : "De toutes façons, cette guerre n'est pas éternelle. La vérité est devant nous. C’est nous qui allons gagner c'est juste une question de temps".

"Aidez-nous"

Habiter à Kiev en temps de guerre, à 700 km du Donbass et des combats. Difficile de ne pas penser à ceux qui sont là-bas, mais les habitants veulent croire que l’aide militaire apportée par les occidentaux les fera triompher. "On a besoin d'un soutien massif. Il nous faut davantage d’armes. Les autres pays doivent avoir confiance en nous. On lutte pour une Ukraine libre, alors aidez-nous", implore une civile. 100 jours après le début de la guerre, Kiev rêve aujourd'hui d'un avenir radieux.