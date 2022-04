franceinfo propose un fil d'informations sur Telegram à destination des réfugiés ukrainiens en France : "On va essayer de donner quelques repères"

Alors que beaucoup d’Ukrainiens ont été contraints de fuir leur pays depuis le début de la guerre, franceinfo lance un canal d’information sur Telegram pour aider les réfugiés qui arrivent en France. Tous les jours, franceinfo УКРАЇНА (franceinfo Ukraine) diffuse des informations pratique en ukrainien pour leur permettre de trouver plus facilement les interlocuteurs dont ils ont besoin dans leurs démarches.

>> Pour rejoindre franceinfo УКРАЇНА sur Telegram :

https://t.me/+m0_NPBH-3842NmU8

Cette boucle d'informations pratique doit leur permettre d'être davantage accompagnés dans leurs démarches, sous la forme de messages vocaux et de textes courts est réalisé au quotidien par Anne Ognyanyk, réfugiée ukrainienne basée à la rédaction internationale de Radio France, depuis sa fuite du pays mi-mars.

>>Guerre en Ukraine : suivez notre direct

"C'est quelque chose de vraiment important, c'est nécessaire, estime vendredi 29 avril sur franceinfo Anne Ognyanyk. Je suis aussi réfugiée. Quand on arrive ici, on n'est pas préparé, on est dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout, on ne parle parfois pas la langue, c'est encore plus compliqué. On ne sait pas à quelle porte frapper, quels papiers il faut avoir et quelles démarches faire. Il y a plein plein de questions. On va essayer de donner quelques repères", explique-t-elle.