Direct Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron devrait se rendre sur place "dans les prochaines semaines", selon l'Elysée

Emmanuel Macron bientôt de retour en Ukraine. Le président de la République devrait se rendre sur place "dans les prochaines semaines", a fait savoir l'Elysée, dimanche 10 mars dans la soirée, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il avait dans un premier temps dit qu'il se rendrait en février en Ukraine, avant d'indiquer que cette visite aurait lieu avant la mi-mars. Suivez notre direct.

Aider l'Ukraine dans cinq domaines identifiés. Lors de son entretien téléphonique, Emmanuel Macron "a aussi redit la nécessité de poursuivre les travaux entrepris dans le cadre de la coalition 'artillerie pour l'Ukraine', mise en place sous présidence américaine et française". Aussi, "les deux dirigeants ont également redit leur souhait d'avancer dans les cinq domaines d'action identifiés lors de la Conférence de soutien à l'Ukraine, à savoir la cyberdéfense, le déminage, la maintenance et la coproduction d’armements en Ukraine, le soutien aux partenaires du voisinage et la sécurisation des frontières".

Volodymyr Zelensky répond au pape. "Les assassins et les bourreaux russes ne pénètrent pas plus avant en Europe uniquement parce qu'ils sont repoussés par les Ukrainiens les armes à la main et sous le drapeau bleu et jaune" de l'Ukraine, a déclaré le président Zelensky dans son message vidéo quotidien, publié dimanche soir. Plus tôt, le souverain pontife avait appelé Kiev à avoir "le courage de négocier" avec la Russie.

"20 jours à Marioupol" décroche l'Oscar du meilleur documentaire. La guerre en Ukraine, qui est entrée dans sa troisième année, a résonné jusqu'à Los Angeles, dans la nuit de dimanche à lundi. Le journaliste-réalisateur Mstyslav Chernov a été primé dans la catégorie du meilleur documentaire pour 20 jours à Marioupol, qui revient sur le bombardement d'un hôpital pédiatrique en Ukraine en mars 2022. "C'est le premier Oscar dans l'histoire de l'Ukraine. Et je suis honoré. Mais je vais être probablement le premier réalisateur sur cette scène à dire : j'aurais aimé ne jamais avoir fait ce film", a réagi Mstyslav Chernov après avoir reçu la récompense.