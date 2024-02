Un documentaire suit les premiers jours de la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans la ville martyre de Marioupol. - (PBS Frontline et the Associated Press)

Dans un film diffusé dimanche soir sur France 5, deux journalistes ukrainiens, Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka, racontent le quotidien de cette ville portuaire assiégée par les forces russes et démontent la propagande de Moscou.

Au premier jour du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, une équipe de journalistes ukrainiens de l'Associated Press (AP) se rend à Marioupol. Ils sont convaincus que cette grande ville industrielle portuaire, au bord de la mer d'Azov, sera l'une des premières cibles pour les Russes, tant sa position est stratégique. Quelques heures plus tard, les premières détonations résonnent. Si la majorité des reporters internationaux quittent la ville, seuls deux correspondants ukrainiens décident de rester. Les images qu'ils vont récolter, trois semaines durant, seront reprises par les médias du monde entier. Ils en ont tiré un documentaire, 20 jours à Marioupol, diffusé dimanche 25 février à 22h15 sur France 5, alors que le conflit en Ukraine entre dans sa troisième année.

Le 9 mars, les journalistes Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka se rendent avec les secours au chevet de blessés d'un hôpital qui vient d'être bombardé. Un acte qui constitue un crime de guerre au regard du droit international. Parmi les victimes, Iryna, une femme enceinte évacuée sur un brancard, dont l'image va rapidement faire le tour du monde grâce aux deux reporters.

"Supercherie, mise en scène"

Très rapidement, les autorités russes déploient une propagande massive dans le but de discréditer avec force cette information. Sur Twitter et dans les journaux télévisés, fleurissent des termes comme "supercherie", "mise en scène"... Des médias russes affirment que le véritable personnel a fui l'hôpital, devenu selon eux "un plateau de tournage", et que les soignants et les victimes, dont Iryna, sont des acteurs et des figurants. La propagande arrive aux oreilles du réalisateur Mstyslav Chernov, qui décide de retrouver Iryna.

"Nous espérions que la femme enceinte sur la civière avait survécu." Mstyslav Chernov, réalisateur " 20 jours à Marioupol"

Avec son collègue reporter, il retourne à l'hôpital, désormais cerné par les forces russes et protégé par l'armée ukrainienne. Lorsqu'ils arrivent dans le service de chirurgie, ce dernier est en pleine effervescence, tant les blessés sont nombreux. Mstyslav Chernov rencontre alors Oksana, l'une des médecins, et l'interroge sur le sort d'Iryna. "On nous a emmené une femme enceinte d'environ 30 ans, répond-elle. C'était sa première grossesse et elle a succombé à ses blessures. Son bassin était totalement fracturé.(...) On a extrait un enfant mort". Selon les soignants, la jeune femme a crié "Tuez-moi" à son arrivée à l'hôpital, "elle savait que son bébé était mort".

Le documentaire 20 jours à Marioupol, réalisé par Mstyslav Chernov, est diffusé dimanche 25 février sur France 5 à 22h15 et visible sur la plateforme france.tv. Il a reçu le Prix Ciné+ au Fipadoc 2024 et est en lice pour les Oscars, le 11 mars.