World Press Photo : l'image d'une femme évacuée d'une maternité à Marioupol remporte le premier prix

La main sur le bas de son ventre arrondi pendant qu'elle était évacuée, blessée, de la maternité dévastée de Marioupol, Iryna Kalinina, le visage pâle, lutte. L'image, prise par l'Ukrainien Evgeniy Maloletka a remporté ce jeudi 20 avril, le premier prix du World Press Photo. "Miron", qui tirait son nom du mot "paix", est mort-né à le suite de la frappe aérienne russe, presque deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine. Une demi-heure plus tard, sa mère, âgée de 32 ans à peine, mourait à son tour.

Cette photo prise par Evgeniy Maloletka d'Associated Press (AP) "capture l'absurdité et l'horreur de la guerre" et "met en lumière le meurtre des futures générations d'Ukrainiens", a déclaré le jury du plus prestigieux concours de photojournalisme. Cet Ukrainien, qui a été l'un des rares photographes à y documenter le siège de Marioupol, a raconté avoir conduit jusqu'à l'hôpital sitôt après qu'un projectile l'eut touché et avoir vu des secouristes bénévoles transporter une femme sur une civière.

The winner of the #WPPh2023 Photo of the Year, @EMaloletka, @APNews, has received his award at a live press opening event at @nieuwekerk in Amsterdam. Our annual flagship exhibition, at the same venue, officially opens to the public on 22 April: https://t.co/gHoCevmuG5 pic.twitter.com/MBdbsjqOg0