Le photographe danois Mads Nissen remporte le World Press Photo 2021 avec une image de la crise du Covid-19 "symbole d'espoir"

Mads Nissen, un photographe danois, a remporté jeudi 15 avril le prestigieux World Press Photo de l'année 2021, pour une image d'une dame âgée enlaçant une infirmière protégée du Covid-19 par du plastique au Brésil, symbole "d'espoir" aux yeux des jurés.

Photo de Mads Nissen, World Press Photo 2021 (MADS NISSEN/ POLITIKEN/ PANOS PICTURES / WPP / HANDOUT / MAXPPP)

"Une histoire d'espoir et d'amour"

Le cliché de Mads Nissen, lauréat de la récompense principale du concours de photojournalisme World Press Photo, immortalise la première étreinte en cinq mois d'une résidente de 85 ans dans une maison de repos de Sao Paulo en août 2020.

Longtemps isolée à cause de la pandémie de coronavirus, elle avait finalement pu enlacer une infirmière grâce à un dispositif en plastique. "Cette image emblématique du Covid-19 commémore le moment le plus extraordinaire de nos vies, partout", a estimé Kevin WY Lee, membre du jury, cité dans un communiqué. Pour ce dernier, la photo, qui montre à la fois "vulnérabilité, séparation et survie", est aussi un symbole "d'espoir".

"Pour moi, c'est une histoire d'espoir et d'amour dans les moments les plus difficiles", souligne son auteur Mads Nissen, photographe au quotidien danois Politiken, qui a également décroché le premier prix dans la catégorie "Informations générales, image seule" grâce au cliché. Basé à Copenhague, il avait déjà remporté le World Press Photo de l'année en 2015 pour l'image d'un couple homosexuel en Russie.

Cérémonie en ligne

La série gagnante du reportage photo de l'année ("World Press Photo Story of the Year"), un nouveau prix majeur introduit en 2019, relate des histoires d'amour impactées par le conflit israélo-palestinien du photographe italien Antonio Faccilongo pour Getty Reportage.

Ernesto Benavides, un photographe indépendant travaillant pour l'Agence France-Presse (AFP) basé à Lima, a, lui, remporté le deuxième prix dans la catégorie "Instantanés d'actualité, reportages" pour une série d'images prises lors de manifestations contre la destitution de l'ancien président péruvien Martin Vizcarra en novembre.

Plus de 74 000 images avaient été soumises par quelque 4 300 photographes du monde entier et 45 d'entre eux avaient été nommés par les juges, selon les organisateurs du concours basé à Amsterdam. La cérémonie de remise des prix a eu lieu en ligne cette année en raison des restrictions liées au coronavirus.

Le prix de la photo de l'année avait été remporté en 2020 par le photographe de l'AFP Yasuyoshi Chiba, pour une image d'un jeune homme récitant un poème au milieu de manifestants au Soudan.