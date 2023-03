VRAI OU FAKE : la Russie a-t-elle franchi, avec la guerre en Ukraine, une nouvelle étape dans la désinformation ?

La Russie a-t-elle mené, en marge du conflit armé, une guerre de la désinformation en Ukraine ? Retour sur la stratégie du Kremlin.

Un an de guerre en Ukraine, c'est aussi un an de fausses informations. En même temps que les tirs d'artillerie, la Russie mène une guerre de désinformation, parfois discrète, parfois grossière. Dès le début de la guerre, le Kremlin a nié la réalité même de l'événement, en interdisant de parler de guerre sous peine de prison. Le terme retenu est celui d'"opération spéciale". Il permet selon Elsa Vidal, rédactrice en chef du service de langue russe de RFI, de "minimiser" la situation, et de "faire entendre que du point de vue russe, il ne s'agit pas d'une opération qui se passe à l'extérieur des frontières".



L'Ukraine, terrain de jeu de la désinformation

L'Ukraine devient alors le terrain de jeu de la désinformation. Le premier décalage entre les faits et les annonces russes à lieu le 9 mars 2022 à Marioupol (Ukraine). La maternité est bombardée, et plusieurs civils sont tués ou blessés. La responsabilité de la Russie est documentée, mais le pays accuse alors une victime, une femme enceinte, d'être une actrice. À chaque attaque contre des civils, le Kremlin parle de mise en scène, accuse l'armée ukrainienne ou dit vouloir "dénazifier" son ennemi. Cet argument cible le régiment ultra-nationaliste Azov, mais en profite pour accuser toute l'armée ou le gouvernement et légitimer l'invasion. Face au rouleau compresseur de la désinformation, l'Ukraine aussi a diffusé des intox. La propagande ukrainienne reste toutefois très loin du caractère systémique de celle du Kremlin.



"Dans les régimes autoritaires notamment en Russie, la parole publique est mise en scène. (…) La parole politique, c'est un instrument de la guerre, ce n'est pas un moyen de décrire le réel ni l'histoire", analyse Elsa Vidal. Les éléments de langage du Kremlin sont ensuite relayés massivement sur Internet, par des réseaux de désinformations pro-russes. Si le mensonge a toujours été une arme de guerre, avec le conflit en Ukraine, la Russie a franchi une nouvelle étape.