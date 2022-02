DIRECT. Crise en Ukraine : nouvel entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, les tensions de plus en plus fortes dans l'est

Ce qu'il faut savoir

L'entretien de la dernière chance ? Emmanuel Macron s'entretient de nouveau avec Vladimir Poutine, dimanche 20 février, afin de tenter d'éviter une invasion russe de l'Ukraine, où les tensions sont de plus en plus fortes sur la ligne de front dans l'est. Après la rencontre du 7 février entre les présidents français et russe à Moscou, cette discussion, prévue à 11 heures (heure française) constitue "les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine", a souligné l'Elysée. Suivez notre direct.

Plus de 1 500 violations du cessez-le-feu dans l'est. Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont affirmé samedi avoir constaté une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, avec un total de 1 566 infractions en 24 heures, un record cette année. Dans la nuit de samedi à dimanche, les agences russes ont signalé des tirs d'artillerie dans la banlieue de Donetsk, à proximité immédiate de la ligne de front.

"Tous les signes" d'une "attaque complète". Pour le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, "tous les signes indiquent que la Russie prévoit une attaque complète" de l'Ukraine. Moscou peut lancer une offensive "à tout moment", continue de répéter de son côté la Maison Blanche.

La France recommande à ses ressortissants de quitter l'Ukraine. La France appelle ses ressortissants "dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux" à quitter le pays, a annoncé le ministère des Affaires étrangères, samedi.

"La disponibilité de l'Ukraine à dialoguer". Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui dit ne pas vouloir "riposter aux provocations le long de la ligne de contact", selon l'Elysée. Le dirigeant ukrainien lui a "confié de dire à Vladimir Poutine la disponibilité de l'Ukraine à dialoguer", a souligné la présidence française.