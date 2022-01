Crise en Ukraine : Washington enverra "prochainement" des troupes en Europe de l'est, annonce Joe Biden

"Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'Otan prochainement. Pas beaucoup", a déclaré le président américain.

Joe Biden a déclaré vendredi 28 janvier qu'il enverrait "prochainement" un petit nombre de militaires américains en Europe de l'Est, sur fond de tensions avec Moscou autour de l'Ukraine. "Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'Otan prochainement. Pas beaucoup", a déclaré le président américain à des journalistes à sa descente d'avion, au retour d'un déplacement en Pennsylvanie.

Plus tôt vendredi, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a estimé qu'avec plus de 100 000 soldats russes déployés aux frontières ukrainiennes, la Russie avait désormais amassé des forces suffisantes pour une invasion. Il a toutefois souligné qu'un conflit entre l'Ukraine et la Russie "n'est pas inéluctable". "Il reste du temps et du champ pour la diplomatie", a-t-il ajouté au cours d'une rare conférence de presse. Les Etats-Unis ont par ailleurs saisi jeudi le Conseil de sécurité de l'ONU, réclamant une réunion lundi en raison de la "menace claire" que fait peser à leurs yeux la Russie sur "la paix et la sécurité internationales".