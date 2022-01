Crise en Ukraine : les Etats-Unis saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 27 janvier dans un communiqué (en anglais) avoir demandé une réunion publique lundi du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise autour de l'Ukraine. "Plus de 100 000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne et la Russie se livre à d'autres actes de déstabilisation visant l'Ukraine, ce qui constitue une menace claire pour la paix et la sécurité internationales et la Charte des Nations unies", affirme dans ce communiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.

"Ce n'est pas un moment pour attendre et voir", fait valoir Linda Thomas-Greenfield. "Les membres du Conseil de sécurité doivent examiner sans détour les faits et considérer ce qui est en jeu pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Europe et pour les obligations et principes fondamentaux de l'ordre international, si la Russie envahissait davantage l'Ukraine."