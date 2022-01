DIRECT. Crise en Ukraine : la France conseille de reporter les voyages "non essentiels" dans le pays

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Le ministère des Affaires étrangères conseille de reporter les voyages non essentiels en Ukraine, face aux craintes occidentales d'une attaque russe.

: Il s'agit d'un nouveau "paquet d'aide d'urgence" en préparation que devront encore valider le Parlement européen et les Etats membres, a précisé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle a également déclaré que depuis le début du conflit, en 2014, l'UE et ses institutions financières avaient déjà mobilisé "17 milliards d'euros en subventions et prêts" au bénéfice de l'Ukraine.

: La Commission européenne propose de renforcer son soutien financier à l'Ukraine à hauteur d'1,2 milliard d'euros, pour aider ce pays à faire face à ses besoins liés au conflit en cours avec la Russie.

: Il est midi, c'est donc l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité.



• Les pays de l'Otan ont placé des forces en attente et envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est. LesEtats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le retrait de personnels de son ambassade à Kiev face à la "menace croissante" de la Russie.





: La tension continue de monter en Ukraine. Les pays de l'Otan ont placé des forces en attente et envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est, a annoncé l'Alliance nord-atlantique dans un communiqué. Une réponse face aux activités militaires de la Russie aux frontières de l'Ukraine.

: Après les Etats-Unis, c'est au tour du Royaume-Uni d'annoncer le retrait de personnels de son ambassade à Kiev face à la "menace croissante" de la Russie. De son côté, l'Union européenne a annoncé qu'elle ne voyait pas de raison de "dramatiser" les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Moscou est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et de préparer une invasion imminente de son voisin.

: L'Ukraine a jugé "prématurée" et "excessive" la décision de Washington de rappeler les familles de ses diplomates en poste à Kiev sur fond de craintes d'une invasion russe. "Tout en respectant le droit des Etats étrangers à assurer la sécurité de leurs missions diplomatiques, nous considérons cette mesure de la partie américaine comme prématurée", a déclaré le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Oleg Nikolenko dans un communiqué.

: L'Union européenne ne compte pas suivre l'exemple des Etats-Unis, qui demandent aux familles de leurs diplomates à quitter l'Ukraine. C'est Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui l'a annoncé ce matin. "Je pense qu'il ne faut pas dramatiser la situation et que nous devons quitter l'Ukraine, à moins que les Etats-Unis ne nous fournissent des informations qui justifient cette décision", a-t-il déclaré avant un entretien en visioconférence avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

: Le département d'Etat américain a ordonné hier l'évacuation des familles de ses diplomates en poste à Kiev, la capitale de l'Ukraine. En cause, une situation "imprévisible" qui "peut se détériorer à tout moment", selon un communiqué du ministère américain des Affaires étrangères. Les ressortissants américains résidant en Ukraine ont eux aussi été invités à "envisager de partir", devant la menace "d'une invasion russe".