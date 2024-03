Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 18 mars

Vladimir Poutine a salué lundi 18 mars le "retour à la patrie" des territoires ukrainiens occupés par Moscou, acclamé par une foule rassemblée sur la place Rouge après sa très large réélection à l'issue d'une présidentielle sans opposition. Sur le front, des frappes ukrainiennes ont fait quatre morts, lundi, à Belgorod, portant à au moins 16 le nombre de tués depuis le 12 mars, selon les autorités locales. Franceinfo fait le point sur les principales informations de la journée relatives au conflit russo-ukrainien.

Réélu, Vladimir Poutine veut aller "de l'avant" avec les territoires ukrainiens annexés

Vladimir Poutine, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a récolté 87,28% des voix à l'issue de ce scrutin qui s'est tenu de vendredi à dimanche, y compris dans les régions d'Ukraine dont Moscou a revendiqué l'annexion. Ce score a été dénoncé comme "sans lien avec la réalité" par l'opposition en exil. Le président âgé de 71 ans est apparu dans la soirée sur la place Rouge, où se déroulait un concert célébrant l'anniversaire des 10 ans de l'annexion de la péninsule de Crimée, premier acte du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Accueilli par la foule aux cris de "Russie ! Russie !", Vladimir Poutine, accompagné sur scène de ses trois adversaires à la présidentielle, a assuré que son pays irait "de l'avant, main dans la main" avec les territoires conquis à l'Ukraine. "Le retour à la patrie s'est avéré plus difficile, plus tragique, mais nous y sommes parvenus et c'est un grand événement dans l'histoire de notre Etat", a lancé Vladimir Poutine dans un bref discours avant de chanter l'hymne russe en unisson avec la foule, aux pieds des murs du Kremlin.

La Russie a annexé la Crimée en mars 2014 après une intervention de ses forces spéciales. En septembre 2022, elle a revendiqué l'annexion de quatre autres régions d'Ukraine qu'elle occupe partiellement : celles de Donetsk et Lougansk dans l'est de l'Ukraine, et celles de Kherson et Zaporijjia dans le sud du pays.

L'Occident condamne un vote en pleine répression, la Turquie propose sa médiation

Berlin, Londres, Paris et le chef de la diplomatie européenne ont de leur côté fustigé un vote sous contrainte, sans opposition et en pleine répression, tandis que les Etats-Unis ont dénoncé un "processus incroyablement antidémocratique". Recep Tayyip Erdogan a quant à lui "félicité" son homologue russe pour sa réélection et offert de nouveau sa médiation avec l'Ukraine, a annoncé la présidence turque.

Volodymyr Zelensky appelle les Etats-Unis à débloquer "rapidement" une enveloppe massive

De son côté, le président ukrainien a aussi dit voir en Vladimir Poutine un homme "ivre de pouvoir" qui veut "régner éternellement". Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois appelé le Congrès américain à débloquer "rapidement" l'enveloppe de 60 milliards de dollars d'assistance militaire et économique.

"Il est d'une importance critique pour nous que le Congrès achève rapidement toutes les procédures nécessaires et prenne une décision finale" sur l'aide bloquée depuis des mois en raison de tergiversations entre démocrates et républicains, a déclaré le président ukrainien lors d'une rencontre avec le sénateur Lindsey Graham, selon un communiqué diffusé par Kiev.

Quatre personnes sont mortes dans la région de Belgorod

S'agissant du front, toute la semaine a été marquée par des bombardements meurtriers et des incursions de combattants armés venus d'Ukraine pour montrer à la Russie qu'elle n'est pas à l'abri sur son territoire.

Dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ces attaques ont fait au moins 16 morts depuis le 12 mars, selon les autorités locales. Quatre membres d'une même famille ont été tuées lundi après une frappe ukrainienne, selon les autorités russes. "L'attaque terroriste des forces armées ukrainiennes a coûté la vie à pratiquement toute une famille : une grand-mère, une mère, son concubin et son fils, un jeune homme de 17 ans, ont été tués", a indiqué le gouverneur russe local sur Telegram, ajoutant qu'une petite fille a pu être sauvée.

Kiev dit avoir abattu 17 drones russes, la région de Soumy sous les bombes

L'Ukraine a assuré lundi avoir abattu 17 drones de combat sur un total de 22 drones et sept missiles lancés par la Russie pendant la nuit, et fait état de l'intensification des bombardements russes sur sa région frontalière de Soumy, dans le nord-est du pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a tiré cinq missiles S-300/S-400 sur la région frontalière de Kharkiv (est), deux missiles de croisière Kh-59 sur la région de Soumy (nord-est) et 22 drones explosifs de type Shahed, a affirmé l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram.

La Corée du Nord a envoyé 7 000 conteneurs d'armes à la Russie, affirme Séoul

La Corée du Nord a expédié quelque 7 000 conteneurs d'armes à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine depuis le mois de juillet, a déclaré lundi le ministre sud-coréen de la Défense. Alliés historiques, la Russie et la Corée du Nord sont tous deux soumis à des sanctions mondiales, Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine et Pyongyang pour ses essais d'armes nucléaires. Leurs dirigeants, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, ont tenu un sommet dans l'Extrême-Orient russe en septembre, à la suite duquel les États-Unis ont affirmé que Pyongyang avait commencé à fournir des armes à Moscou.