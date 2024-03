Présidentielle en Russie : les Etats-Unis dénoncent un "processus incroyablement antidémocratique" après la large réélection de Vladimir Poutine

Pas de félicitations de Washington. Les Etats-Unis ont déclaré, lundi 18 mars, que le scrutin présidentiel russe qui a débouché sur la réélection dans un fauteuil de Vladimir Poutine n'était pas libre. "C'était un processus incroyablement antidémocratique", a affirmé à la presse Vedant Patel, porte-parole du département d'Etat américain.

Interrogé sur une possible absence de reconnaissance du résultat du vote par Washington, comme le réclament des dissidents russes, Vedant Patel a répondu : "Je pense qu'on peut dire qu'il n'y aura probablement pas d'appel de félicitations de la part des Etats-Unis."

Le porte-parole américain a également fustigé un vote sous contrainte, aucun réel rival de Vladimir Poutine n'ayant pu se présenter, en pleine période de répression de toute voix dissidente. Les Russes "méritent des élections libres et justes et la possibilité de choisir parmi un groupe de candidats représentant un large panel diversifié d'opinions". Le président russe, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a récolté plus de 87% des suffrages, soit dix points de plus qu'en 2018.