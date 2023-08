Carte Visualisez les dernières avancées de l'armée ukrainienne depuis le début de la contre-offensive

Les troupes de Kiev ont récemment réalisé une percée notable dans les lignes défensives russes.

La contre-offensive ukrainienne, annoncée depuis des mois, s'avère plus difficile que prévu pour Kiev Un an et demi après le début de l'invasion russe, le front semble figé. Toutefois, de récentes avancées, et plus précisément une percée près du village de Robotyne, redonnent espoir aux troupes ukrainiennes pour percer les épaisses lignes défensives adverses.

Le suivi des zones tenues par les deux camps, réalisé depuis le début du conflit par l'Institute for the Study of War (ISW), permet de visualiser ces récentes évolutions. Comme le montre la carte ci-dessous, l'armée ukrainienne a réussi une avancée de six kilomètres environ vers le sud dans les alentours de Robotyne. Elle s'ajoute à la reprise, début juin, de sept villages étalés sur une distance comparable dans le nord-est du pays. Bien que modestes, ces reconquêtes permettent de visualiser où pourrait commencer la véritable contre-offensive ukrainienne.

Comme le montre également la carte, les soldats russes ont aussi réalisé quelques avancées, notamment sur le front est, dans la zone autour de Bakhmout. Dans le même temps, ils continuent de mener des attaques visant le centre de l'Ukraine, comme ce lundi 28 août sur le village de Gogoleve, dans la région de Poltava, ou dimanche sur une base aérienne localisée à 50 km au sud de Kiev, près de la ville de Pinchuky, selon l'ISW.

Les soldats ukrainiens se heurtent en particulier à une succession de lignes de défense construites par les Russes ces derniers mois : c'est la "ligne Sourovikine". Elle utilise un réseau très étoffé de tranchées, des fortifications empêchant le passage de blindés, et des champs densément minés. Seuls quelques passages étroits, permettant aux Russes d'atteindre les lignes les plus avancées, sont praticables.

Les avancées sur la ligne de front pourraient néanmoins connaître un tournant ces prochaines semaines, avec de nouvelles aides occidentales dévoilées ces derniers jours. Le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont ainsi annoncé la livraison de F-16 à Kiev, tandis que les Etats-Unis ont promis de former les pilotes ukrainiens pour ces avions de combat.