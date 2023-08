Guerre en Ukraine : "Chaque jour, les Russes parviennent à tirer bien plus que nous", regrette un soldat ukrainien qui attend des munitions occidentales

Tandis que le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont promis de livrer des F-16 à Kiev, sur le terrain, les soldats ukrainiens assurent qu'ils manquent l'essentiel : des munitions.

C’est la nouvelle encourageante pour Kiev, attendue depuis si longtemps : l'Occident accepte de fournir les fameux avions F-16 à l’Ukraine. Si le président Zelensky qualifie la décision d’"historique", certains estiment qu’avec de tels avions, on devrait enfin assister à un tournant, assurant que c'est le matériel qui permettrait à l’Ukraine d’enfin faire la différence face aux troupes envoyées par le Kremlin.

Sauf que la réalité du terrain semble autrement plus compliquée : l’Ukraine manque toujours et encore de l'essentiel, des munitions. Comme ici, dans le Nord-est de l'Ukraine, la ligne de front est juste de l'autre côté de cette forêt. L'armée russe est à six kilomètres à peine.

"La majorité des munitions sont ukrainiennes"

Selon Kiev, quelque 100 000 soldats russes y auraient été envoyés. Andreï, artilleur, attend l'ordre de tirer un talkie-walkie dans sa main qui n'arrête pas de trembler. Samedi, les troupes du Kremlin les a ciblés : "Ça a duré au moins 15 - 20 minutes", glisse, encore choqué, cet informaticien de 28 ans devenu soldat. Il ne cache pas son émotion en évoquant les huit morts de ces dernières heures.

Et puis, en soufflant, il décrit comment la Russie augmente nettement la pression dans cette zone et comment les forces de Kiev ne parviennent pas à avancer, voire à peine à se défendre : "Chaque jour, ils parviennent à tirer bien plus que nous". Alors, quand on lui parle de l'arrivée prochaine des avions F-16, Andreï ravale sa colère : "Je n'ai pas de mots polis qui me viennent", lâche-t-il.

L'Ukraine n'est pas en position de se fâcher avec les pays alliés, mais il tient à le dire jamais ou presque les armes occidentales ne sont pas arrivées jusqu'à lui. Il montre du doigt les caisses bosselées. "La majorité des munitions sont ukrainiennes. Parfois, cela arrive de Pologne", en montrant du doigt des caisses bosselées. Au loin, des tirs russes retentissent. "Ce n'est pas une bonne nouvelle", annonce-t-il. Il reçoit aussitôt l'ordre de répliquer.

"Guerre sans fin"

En Ukraine, l'exaspération commence à apparaître jusque sur les plateaux de télévision, comme ici à Kiev. Ces experts militaires condamnent la stratégie occidentale d'aide à l'Ukraine. "On a beaucoup parlé des F-16, mais ce qu'il faut surtout, ce sont des munitions, munitions", explique un homme à la télévision. Et un autre d'ajouter : "Cette manière de faire est totalement irrationnelle parce qu'elle provoque une guerre sans fin."

Chars Léopard, missiles à longue portée, avions F-16... Pour les Ukrainiens, ces armes restent nécessaires, mais les Occidentaux ont bien trop tardé pour qu'elles se révèlent aussi efficaces qu'espérées. Conséquence, dénoncent-ils : le nombre de victimes côté ukrainien ne cesse d'augmenter.