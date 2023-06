Carte Guerre en Ukraine : visualisez les zones reprises par l'armée ukrainienne

Lancée le week-dernier, la contre-offensive de Kiev peine à réaliser de très larges percées dans le front de défense russe. L'armée ukrainienne a cependant revendiqué la reprise de sept villages.

Voilà plusieurs jours que la contre-offensive ukrainienne a commencé. Après plusieurs mois de statu quo face aux forces russes, Kiev a lancé, en différents points de la ligne de front, plusieurs attaques pour tenter de faire reculer les soldats russes. L'objectif est notamment de trouver une faille dans un épais système de défense, composé de plusieurs lignes couvertes de mines notamment, construit ces derniers mois.

Le 12 juin, la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Hanna Malyar, a listé sur le réseau social Telegram sept villages repris par son armée, tout en précisant que celle-ci avait libéré 90 km2 et progressé de 6,5 km. Des revendications de reconquête modestes, mais qui permettent de visualiser où commence la contre-offensive ukrainienne.

Ces gains territoriaux se situent surtout sur une ligne de front qui court depuis Zaporijjia jusqu'à l'est et la région de Donetsk. Quatre des sept villages, situés les plus à l'est, sont voisins. D'après le suivi quotidien réalisé par l'Institute for the Study of War, plusieurs zones ont aussi été reconquises par l'armée ukrainienne au nord de Donetsk, alors que dans le même temps, les troupes russes ont réalisé elles aussi quelques avancées.

Pour le moment, l'armée ukrainienne se heurte à des terrains jalonnés de mines par les Russes. Ses tentatives de percées à l'est se sont soldées par de lourdes pertes humaines et matérielles, y compris concernant des équipements fournis par les pays occidentaux, rapporte CNN.