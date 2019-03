Brexit : ultimes négociations entre l'UE et le Royaume-Uni

Après avoir multiplié les rencontres avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, Theresa May veut décrocher lundi 11 mars de nouvelles garanties juridiques sur le filet de sécurité, ce dispositif qui permettrait d'éviter le retour d'une frontière physique avec l'Irlande. Mais pendant tout le week-end, Londres a soufflé le chaud et le froid, une sortie sans accord ou la conclusion d'un ultime arrangement avec l'UE. À Strasbourg (Bas-Rhin), lundi soir, les eurodéputés sont exaspérés.

L'UE veut bien faire un geste

Sortir de l'impasse et forcer à tout prix un accord pour éviter mardi une nouvelle défaite cuisante devant son Parlement, Theresa May a du mal ce soir à convaincre ses propres troupes. L'UE est prête à faire un geste et donner une force juridique contraignante à ce filet de sécurité. Mais il n'est pas sûr que cela emporte l'adhésion des députés britanniques.

Le JT

Les autres sujets du JT